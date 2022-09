Ross ist für 12 Tage Reiseleiter, Animateur, Kontrolleur, Motivator und Freund. Er ist der Manager einer Reise von der niemand weiß, wie sie endet. Und er ist für 12 Tage Eltern-Ersatz: wäscht Haare, hilft bei der Rasur und kontrolliert abends, ob auch jede:r die Zähne putzt. Bei „Down the Road“ gibt es keinen klassischen Drehschluss, keinen Moment, in dem Ross aus seiner Rolle schlüpfen und seine Aufgaben beiseitelegen kann. Wenn nachts jemand nicht schlafen kann, ist er der Ansprechpartner. Wenn im Zelt geschnarcht wird, liegt er ebenfalls wach im Schlafsack. Wenn es um Heimweh oder Liebeskummer geht, steht er der Gruppe zur Seite.

Ross erlebt 7 Abenteuer: die seiner Reisetruppe und sein eigenes – seine ganz persönliche Heldenreise.

Er ist schrill, bunt und laut – ein Entertainer, der sich gerne mal als „Zirkuspferd“ bezeichnet. Aber er kann auch ganz anders: emotional, ruhig und zurückhaltend. Ross Antony ist ein Mann mit vielen Facetten. Auf der Bühne ist er ein echter Showmaster, der sein Publikum mitreißt. Privat ist er ein emotionaler und sensibler Mensch, der auch mal ruhige Momente genießt.

Der 47-Jährige will mit „Down the Road“ etwas in seinem Leben verändern. Er braucht dringend eine Auszeit vom schillernden, lauten Showbiz. „Down the Road“ ist für ihn eine wichtige Erfahrung und er sieht die Reise als bisher größte Challenge für ihn als Mensch.