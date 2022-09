Patrick ist ein eigenwilliger Charakter. Wenn er sich etwas in den Kopf gesetzt hat, dann muss es auch genauso umgesetzt werden. Er ist technik- und musikbegeistert. Patrick lebt noch zuhause bei seinen Eltern und genießt es dort, umsorgt zu werden. Mit seiner Teilnahme bei „Down the Road“ will er offener gegenüber neuen Aufgaben werden und einen Schritt in Richtung Selbstständigkeit machen. Er wird die Gruppe bestimmt fordern, wird aber auch lernen müssen, sich einzugliedern.