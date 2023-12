Leonie, 19 Jahre

Skateboardfahren, Schreiben und Rappen – das macht Leonie am liebsten. Selbstbewusst zeigt sie sich der Welt, wie es ihr gefällt: Mal trägt sie ein Rapper-Outfit, mal Kleider, mal Hosen für Jungen. Leonie fühlt sich manchmal als Mann und manchmal als Frau und genau dieses Gefühl drückt sie über ihren Kleidungsstil aus. Die junge Frau ist furchtlos und abenteuerlustig, sie liebt es Geschichten zu schreiben, in denen sie als Hauptfigur kleine Abenteuer erlebt. Das Schreiben ist für sie außerdem eine Möglichkeit, ihre Gefühle auszudrücken, denn im Gespräch fällt ihr das oft schwer. Auch wenn sich Leonie nach außen hin sehr selbstbewusst gibt, ist sie oft unsicher und hat Probleme, ihre Bedürfnisse mitzuteilen. Auf der Reise verliebt sich Leonie in Tilman. Bei den beiden funkt es sofort! Sie schweben auf Wolke 7 und genießen die gemeinsame Zeit auf der Reise. Allerdings bleibt nicht alles so rosig. Tilman verletzt Leonie mit seinem Verhalten, doch auch bei ihm schafft sie es anfangs nicht, ihre Gefühle offen zu kommunizieren.

Leonies Ziel: Auf der Reise will sie daran arbeiten und lernen, offener zu werden und sich trauen, anderen ihre Gefühle zu zeigen. Dabei geht es ihr vor allem darum, ihre Bedürfnisse mitzuteilen anstatt diese nur schriftlich für sich festzuhalten.