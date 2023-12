Lea, 21 Jahre

Lea ist willensstark und selbstbewusst – sie weiß ganz genau, was sie will und wie sie ihr Ziel erreicht. In Stresssituationen gelingt es ihr allerdings selten, einen kühlen Kopf zu bewahren. Da wird sie eher stur und lässt in diesen Momenten auch nur schwer jemanden an sich heran. Vor allem, wenn sie sich etwas in den Kopf gesetzt hat und andere ihren Plan durcheinanderbringen, kann sie dieser sture Wesenszug an ihre Grenzen bringen. Das zeigt sich auf der Reise mehrmals – auch bei scheinbar banalen Dingen wie z. B. dem Einkauf. Lea hat aber auch eine sehr feminine Seite: Sie interessiert sich sehr für Hair & Make-up, sich zu schminken ist ihre Form des Ausdrucks. So fühlt sie sich schön und möchte sich der Welt zeigen. Sehr wichtig ist es für Lea, frei zu sein. Sie will ihre eigenen Entscheidungen treffen, ohne gemaßregelt zu werden.

Leas Ziel: Lea möchte unbedingt ausziehen, um sich endlich frei zu fühlen. Allerdings ist ihr bewusst, dass sie manchmal über die Stränge schlägt, was ihre Dickköpfigkeit angeht. Deshalb will sie erst noch an sich arbeiten und lernen, besser mit Stress umzugehen und die Wünsche anderer mehr zu respektieren.