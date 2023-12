Katharina, 21 Jahre

Katharina ist sehr zurückhaltend und leise, sie hat allerdings klare Vorstellungen vom Leben und einen genauen Plan, wie alles ablaufen soll. In ihrer Freizeit tanzt, kocht und backt sie gerne. Obwohl Katharina noch bei ihren Eltern wohnt, ist ihr Selbstständigkeit sehr wichtig. Das zeigt sich auch in ihrem Alltag: Sie fährt morgens allein mit dem Zug zur Schule – Gleiswechsel oder Fahrplanänderungen sind für Katharina kein Problem! Katharina ist in allem sehr gründlich und braucht deshalb für vieles mehr Zeit als andere. Das stellt ihr Umfeld zum Teil vor Herausforderungen, gerade wenn eine Situation ihren Vorstellungen nicht ganz entspricht. Das kann sie nur schwer akzeptieren. Viele Stationen auf der Reise sind auch deshalb eine Herausforderung für sie – so auch der Besuch auf einem Ziegenhof, denn ein Ziegenstall passt nicht ganz in Katharinas sonst so perfekt geordnetes Umfeld.

Katharinas Ziel: Katharina fällt es anfangs schwer, auf Fremde zuzugehen. Deshalb möchte sie im Umgang mit Menschen mutiger werden und Freunde finden, mit denen sie ihre Gedanken und Hobbys teilen kann. Sie sucht sehr bewusst nicht nach einer Partnerschaft, sondern nach echten Freunden. Sie möchte außerdem versuchen ihre „Ticks“ ein wenig abzulegen und dadurch alltägliche Aufgaben schneller zu bewältigen.