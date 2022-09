6_Vollgas!

per Mail teilen

Bevor der Roadtrip zu Ende geht, heißt es noch mal: Vollgas! Auf dem Nürburgring sind die Reifen bereits warmgefahren, jetzt darf die Reise-Crew neben den Rennfahrern Platz nehmen und mit über 500 PS über die Rennstrecke rasen. Adrenalin pur!

Zurück im Ferienhaus scheinen auch die Gefühle Fahrt aufzunehmen: Zwischen Yannis und Rosalie knistert es, während bereits die Koffer gepackt werden.

Am nächsten Tag wartet die letzte große Überraschung: Die sechs Abenteurer:innen sollen mit dem Gleitschirm über die Mosel fliegen. Nicht nur Angela überwindet erneut ihre Höhenangst, auch Giuliana lässt sich diesmal überzeugen und gleitet durch die Lüfte.

Vor dem Abschiednehmen ist ein Weingut an der Mosel die letzte Station des Roadtrips. In hübscher Abendgarderobe werden noch mal die schönsten Momente erinnert. Alle sind sich einig: Diese Reise werden sie für immer in ihrem Herzen behalten – genauso wie die neuen Freundinnen und Freunde, die sie hier gefunden haben.