4_Glamour und Tränen

Der Tag findet mit einem Gala-Abend seinen krönenden Abschluss. Schön gestylt und in Abendrobe zeigen sie bei festlichem Dinner und wilder Party, wie viel Starappeal in ihnen steckt. Nur einer hat den Blues: Julius ist nicht nach Feiern zumute. Er hat Heimweh, will nach Hause.

Nach einem tränenreichen Abschied von Julius und Baden-Baden wird das nächste Ziel angesteuert – es geht nach Frankreich auf ein Hausboot. Hier stößt ein neuer Passagier zu der Gruppe: Yannis aus der Eifel wird das Team verstärken.