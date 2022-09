3_Gefühlschaos

per Mail teilen

Am nächsten Morgen heißt es Abschied nehmen vom Landleben. Davor genießen sie aber noch das gemeinsame Frühstück. Ein tiefgründiges Gespräch über Liebe, Freundschaft und Enttäuschungen, die auch unsere jungen Reisenden schon erlebt haben, prägt dabei das Zusammensein.

Frisch gestärkt geht es weiter zum nächsten Stopp: Die Gruppe lernt den Luxus eines 5-Sterne-Hotels in Baden-Baden kennen. Rosalie checkt für die ganze Gruppe ein und Julius wird zum Hotelpianisten. Die edlen Boutiquen der Kurstadt machen Lust auf Fashion und Shopping. Dabei lernt Rosalie, sich die Schuhe zu binden. In ihrem Freudentaumel bändelt sie mit Patrick an – aber der ist ja schon vergeben. Als Giuliana, Patricks Freundin, davon Wind bekommt, stellt sie die beiden zur Rede.