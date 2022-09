2_Freiheit!

per Mail teilen

Die zweite Station auf der Reise ist der Bauernhof der Familie Schmidt bei Wolfach im Schwarzwald. Alle sind über die neue Unterkunft sehr happy, nur Julius möchte mal etwas Zeit für sich haben und sein Zimmer nicht teilen. Jonas und Patrick nehmen sich der schwierigen Situation an und schaffen es, Julius zu ermutigen, mit ihnen zusammen in einem Zimmer zu schlafen.

Auf dem Bauernhof tauchen die sechs ins Landleben ein: Sie kümmern sich um die Tiere des Hofes, misten den Stall aus und machen einen kleinen Ausritt mit den Pferden.

Am nächsten Tag erwartet die Gruppe eine steile Bergwanderung und eine Fahrt mit einer Zipline in schwindelerregender Höhe. Besonders Angela stellt das vor eine große Herausforderung. Ob sich alle trauen mit der Seilbahn in 80 Metern Höhe über die Baumwipfel zu gleiten?