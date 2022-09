1_Teamgeist

per Mail teilen

Die „Down the Road“-Reisegruppe trifft das erste Mal aufeinander. Zusammen gehen die sechs Teilnehmer:innen mit ihrem Reiseleiter Ross Antony und der Sozialpädagogin Nicole auf eine 12-tägige Abenteuerreise durch Baden-Württemberg, Rheinland-Pfalz und Frankreich.

Erster Stopp: der Schluchsee. Am größten See des Schwarzwalds schlägt die Truppe ihr Lager auf, denn an den ersten zwei Tagen der Reise wird gecampt. Doch bevor es auf den Zeltplatz geht, sollen die Reisenden als Team zusammenwachsen. Dafür hat Ross eine Herausforderung geplant: Alle sollen gemeinsam ein Floß bauen und damit über den Schluchsee zum Campingplatz fahren.

Diese Herausforderung lässt die Gruppe schon nach wenigen Stunden ein Stückchen näher zusammenwachsen. Anschließend muss das Zeltlager aufgebaut werden. Es wird viel gelacht – aber es werden auch schon die ersten emotionalen und ehrlichen Gespräche geführt. Giuliana und Patrick nähern sich an und der ereignisreiche erste Tag endet mit einem Kuss.

Am nächsten Tag wartet schon die neue Aufgabe: Sie müssen sich ihr Abendessen angeln, denn es soll Schwarzwaldforellen geben. Doch nicht jede:r ist von dieser Aufgabe begeistert.