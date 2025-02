per Mail teilen

Das Cannabis-Gesetz sollte die Kriminalität senken und Konsumenten vor Risiken schützen – ist das

gelungen? Wie entwickelt sich der Konsum in Deutschland?

Am 1. April 2024 trat das Cannabis-Gesetz in Kraft. Zum Jahrestag ziehen Medizinner:innen, Polizei und Justiz mit ARD Wissen Bilanz: Was hat es gebracht?

Cannabis-Konsum – ein Jahr nach der Legalisierung

Um zu analysieren, wie sich der Cannabis-Konsum entwickelt, steigen Forschende unter anderem in die Kanalisation: Der Gehalt des Abbauprodukts Carboxy-THC im Abwasser verrät, wie viel Cannabis die Menschen einer Region konsumieren. Steigt der Konsum? Sinken die Straftaten? Welchen Einfluss hat das auf gesundheitliche Risiken?

Vorbild Kanada? – Spurensuche in Vancouver

Im Drogen-Hotspot Vancouver erlebt ARD Wissen-Reporter Frank Seibert außerdem, was sich in Kanada seit der landesweiten Cannabis-Freigabe 2018 getan hat. Kanada galt bei der Entwicklung des deutschen Cannabis-Gesetzes als ein Vorbild und offenbart Chancen und Herausforderungen der Legalisierung. Ist die kanadische Realität ein Ausblick auf die Zukunft in Deutschland?

Die Dokumentation ist eine Produktion des SWR mit dmfilm.

„Die Cannabis-Bilanz: Wie viel kiffst du, Deutschland?“

ab 29. März 2025 in der ARD Mediathek und am 31. März 2025 im Ersten

ARD-Wissen-Reporter Frank Seibert kniet hinter zwei Cannabis-Pflanzen. Er untersucht, was sich in Kanada seit der landesweiten Cannabis-Freigabe 2018 getan hat. © SWR SWR

Pressekontakt Felix Oser E-Mail: felix.oser@SWR.de

Bildkommunikation Telefon 07221 929 26868 E-Mail: foto@SWR.de URL: ARD-foto.de

Wir danken für Ihr Verständnis, dass SWR Presse und Public Affairs ausschließlich Anfragen von Journalist:innen beantwortet. Zuschauer:innen finden hier Kontakte für ihre Fragen.