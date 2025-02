per Mail teilen

Boris Palmer ist eine der bekanntesten politischen Persönlichkeiten im Südwesten. „Der Palmer Komplex“ zeichnet ein Porträt eines Menschen, der kaum jemanden unberührt lässt.

Der Oberbürgermeister von Tübingen ist einer der bekanntesten Kommunalpolitiker der Republik und zugleich eine der umstrittensten Gestalten in der politischen Landschaft. Den einen gilt er als politisches Ausnahmetalent, anderen als höchst problematischer Charakter, der sich immer mal wieder selbst ein Bein stellt. Er war die Nachwuchshoffnung der Grünen, bis er die Partei im Streit verließ. Der Film „Der Palmer Komplex“ erzählt die Geschichte eines Menschen, in dessen Persönlichkeit sich zentrale Konflikte unserer Zeit spiegeln: der Streit zwischen Ökonomie und Ökologie, die Auseinandersetzung um Rassismus und Wokeness, um Meinungsfreiheit und ihre Grenzen.

Der Kampf ums politische Überleben

Die Dokumentation ermöglicht, das Drama um Boris Palmer hautnah mitzuerleben: wie er um seine Zukunft in der Partei „Die Grünen“ kämpft und mit ihr bricht, wie er als Einzelkämpfer weitermacht, seine Karriere aufs Spiel setzt und ums politische Überleben ringt. Autor Frank Marten Pfeiffer war in entscheidenden Momenten mit der Kamera dabei, unter anderem, als Palmer in Frankfurt Rassismus-Vorwürfe ihm gegenüber mit der Stigmatisierung durch den Judenstern verglich und damit einen Eklat auslöste. Und er zeigt, wie sehr Palmer von seinem Vater, dem Remstalrebellen Helmut Palmer, geprägt wurde.

Podcast „Stunk. Palmer bringt die Welt in Ordnung“

Mit Boris Palmer beschäftigt sich auch ein Podast von Autorin Sandra Kolnik und Host Alexandra Müller. Sie beleuchten Palmers Sternstunden, wie beispielsweise bei der Schlichtung im Rahmen von Stuttgart 21 oder im Umgang mit der Coronakrise – aber auch den Absturz des grünen Shooting-Stars. Warum sorgt er immer wieder mit provokanten Äußerungen in den sozialen Medien für Empörung? Brauchen wir solche Menschen, um etwas voranzubringen? Und wie viel davon kann die Gesellschaft aushalten?

Die Rolle der Medien

Es geht um Palmers Höhepunkte wie auch um seine fragwürdigen Auftritte. Schlussendlich wird auch die Rolle der Medien im Umgang mit Palmer kritisch betrachtet – genauso wie Palmers Umgang mit den sozialen Medien und seine Lust am großen Auftritt und an der Provokation.

„Der Palmer Komplex“ Doku

ab 17. April 2025 in der Mediathek und um 20:15 Uhr im SWR

„Stunk. Palmer bringt die Welt in Ordnung“ Podcast

ab 13. März 2025 in der ARD Audiothek

