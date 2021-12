Highlight-Filme aus 40 Jahren

Die 80er Jahre



Der Eisautomat (1980)

Ein Eis im Sommer ist eine feine Sache – eigentlich. Leider nicht mit diesem Eisautomat. Der läuft und läuft und läuft…







Kurt Felix und der Schnittmusterbogen (1980)

Stadtpläne sind ganz schön schwer zu verstehen – vor allem dann, wenn es sich gar nicht um einen Stadtplan, sondern um einen Schnittmusterbogen handelt.







Der Kiosk am Matterhorn mit Reinhold Messner (1988)

Das ist doch der Gipfel! Am Matterhorn soll ein Kiosk eröffnet werden – aber nicht mit Bergsteigerlegende Reinhold Messner.







Das Labyrinth mit Klausjürgen Wussow & Hansjörg Felmy (1989)

Der Weg zur Bühne entpuppt sich für die Schauspieler als ein Labyrinth des Grauens – aus dem es kein Entkommen gibt!

Die 90er Jahre



Verkehrt herum im Paternoster (1990)

Dieser Paternoster ist definitiv nichts für Feiglinge! Wer sich auf eine Fahrt einlässt, dessen Welt steht plötzlich Kopf. So scheint es zumindest…







Sprachentalent Désirée Nosbusch (1990)

Parlez-vous français ? Eigentlich beherrscht die Schauspielerin die Sprache fließend. Doch bei diesem Gesprächspartner wirkt sie ziemlich perdue.







Marcel Reich-Ranicki & Hellmuth Karasek: Verloren in Finnland (1996)

Gerade waren sie doch noch in München, plötzlich befinden sich die beiden Literaturkritiker irgendwo im Nirgendwo in Finnland.

Die 2000er Jahre



Das Wasserbett (2004)

Dieses Wasserbett macht seinem Namen alle Ehre und entpuppt sich für die arglosen Testlieger als eine ziemlich nasse Angelegenheit.







Florian Silbereisen: Der explosive Dreh (2004)

Plötzlich brennt’s am Set lichterloh. Da hat der Schlagerstar wohl etwas zu tief ins Glas geschaut – oder ist alles ganz anders?







Das verschwundene Auto (2006)

Eine Luxuskarosse, die gänzlich in einer Pfütze versinkt – der blanke Horror für den Besitzer, der nicht ahnt, wer hinter dieser Gemeinheit steckt.







Der Fahrstuhl des Schreckens (2007)

Lust auf eine lebende Schaufensterpuppe? Dann ist eine Fahrt in diesem Horror-Kaufhauslift genau das Richtige!

Die 2010er Jahre



Otto Waalkes im Wachsfigurenkabarett (2010)

Der Comedian verpasst Besuchern des Wachsfigurenkabinetts den Schreck ihres Lebens – denn er ist keineswegs aus Wachs, sondern quicklebendig!







Eckart von Hirschhausen in der Kussfalle (2012)

Isabell Varell bringt den Moderator ganz schön in die Bredouille, als sie mit ihm in der Sendung „Tietjen und Hirschhausen“ einen filmreifen Kuss proben will.







Mario Barth: Weltrekordversuch im Olympiastadion (2013)

Der Comedian plant im Rahmen seiner Show einen Weltrekord – inklusive großem Feuerwerk. Das Ganze steht allerdings unter gar keinem guten Stern.







Boris & Lilly Becker: Der Baecker-Hecht (2016)

Lilly Becker wird zur Komplizin von Guido Cantz und legt für ihren damaligen Mann Boris einen Köder aus, bei dem er einfach anbeißen muss.







Ina Müller nimmt Alexander Herrmann aufs Korn (2016)

Der TV-Koch erlebt dank des Lockvogelduos Ina Müller und Steffen Hallaschka buchstäblich sein „blaues Wunder“.







Helene Fischer: Die Pizzabäckerin (2016)

Olala, willst du eine Pizza? Die Schlagerqueen besitzt auch als Pizzabäckerin ganz besondere Qualitäten…







Die Tatort-Leiche (2017)

Die „Tatort“-Kommissare Jan Josef Liefers und Axel Prahl bekommen es bei ihren Dreharbeiten mit einer ziemlich untoten Leiche auf dem Seziertisch zu tun.







Luke Mockridge und die Musterung (2017)

Der Comedian steht Höllenqualen durch: Er hat verpasst, seine Wehrdienst-Verweigerung einzureichen. Nun soll er diesen ableisten – in Bella Italia!