Blick hinter die Kulissen

Waren Nobelpreisträger:innen Streber:innen in der Schule? Wie wird man Erfinder:in? Und wollten erfolgreiche Sänger:innen eigentlich schon immer berühmt werden? Nach der preisgekrönten Dramaserie „Der Krieg und ich“ arbeiten der SWR und LOOKSfilm erneut an einem einzigartigen Kinderformat – „Mein Traum, meine Geschichte“ erzählt in acht inspirierenden Episoden aus der Kindheit berühmter Persönlichkeiten. Jede Folge gibt einen Einblick in eine entscheidende Lebensphase, die prägend war für die spätere Entwicklung und den jeweiligen Lebensweg des Protagonisten. Das Video gibt einen Einblick hinter die Kulissen.