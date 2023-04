SWR-Reportage aus der Reihe „betrifft“ begleitet Menschen, deren Traum vom unbeschwerten Rentnerdasein unerfüllt bleibt. Wie konnte es soweit kommen?

Die Zahl alter Menschen, die von ihrer Rente allein nicht leben können, steigt. Und das nicht erst, seit Inflation und Preiserhöhungen es den Rentner:innen noch schwerer machen, über die Runden zu kommen. Der Film „betrifft: Alt und arm – Was läuft schief bei der Rente?“ begleitet Menschen, deren Traum vom unbeschwerten Rentnerdasein unerfüllt bleibt. Was läuft schief mit der Rente? Warum geht es Rentner:innen in manchen Nachbarländern besser als denen in Deutschland? Ist die Aktienrente eine sichere Option? „betrifft“-Reporter Sebastian Georgi geht auf die Suche nach Antworten. Am Mittwoch, 19. April 2023, ab fünf Uhr in der ARD Mediathek und von 20:15 bis 21 Uhr im SWR Fernsehen.