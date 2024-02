Natalia Avelon schwelgt in Ettlingen in Erinnerungen: Auf dem Spielplatz, wo sie zum ersten Mal einen Jungen küsste, im Stadion, in dem sie hart trainieren musste, in der Schule, in der sie sich am liebsten in der Raucherecke aufhielt. Sie kam mit acht Jahren von Polen nach Deutschland und ist in Ettlingen groß geworden. Im Film trifft sie alte Freundinnen, gemeinsam stöbern sie im Tagebuch ihrer Jugend. Sie trifft Lehrer und Kollegen und schildert, wie und wo sich ihre Leidenschaft für Film, Fernsehen und Theater entwickelte. Als Schauspielerin feierte sie Erfolge: In „Das wilde Leben“ spielte sie die Hauptrolle und verkörperte Uschi Obermaier. Aber auch als Sängerin machte sie sich einen Namen: Mit der Neuinterpretation von „Summer Wine“ kletterte Natalia Avelon Ende der 2000er auf Platz 2 der deutschen Charts.

Ausstrahlung

Ab Donnerstag, 15. Februar 2024, in der ARD Mediathek

Am Freitag, 1. März 2024, „Expedition in die Heimat – Takeover: Natalia Avelon“ im SWR