Der Regisseur – Alexander Schuhmacher

Alexander Schuhmacher, 1965 in Heidelberg geboren, arbeitete zunächst als Regieassistent beim Süddeutschen Rundfunk, ab 1990 dann mit Heinz von Cramer in fast allen ARD-Anstalten.

Für eigene Hörstücke erhielt er u. a. den Civis-Preis, die Silver World Medal des New York Festival, den Kurd-Laßwitz-Preis sowie die Goldene CD und die Platin-CD für die Hörbuchveröffentlichung seiner Hörspielbearbeitung „Der Alchimist“ von Paulo Coelho.

