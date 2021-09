„Schwestern“

per Mail teilen

10. – 15. April 2019 im ARD-Hörfunk (Produktion: SWR 2019) / Hörspielkrimi von Hugo Rendler mit Ueli Jäggi, Karoline Eichhorn, Matti Krause u. a.

Psychotherapeutin Dr. Schnell wird im Kellerverschlag eines Stuttgarter Mietshauses tot aufgefunden. Tiefgefroren in einer Kühltruhe. Bei der Leiche liegt eine blutbespritzte Holzskulptur. Kommissarin Nina Brändle erkennt die Figur sofort wieder - ein Erbstück ihres Großvaters, angeblich ein Original des Künstlers Hans Arp, zuletzt im Besitz ihrer Schwester Babs. Stillschweigend ermittelt Brändle in der eigenen Familie. Schwester Babs weiß angeblich nicht, wo die Arp-Figur geblieben ist, und ihr Mann Addi tut ebenfalls ahnungslos. Bis Brändle herausfindet, dass Addi in psychotherapeutischer Behandlung war …

Sendetermine 10. - 15. April 2019

10.4. 20:03 Uhr Bayern2 21:00 Uhr hr2-kultur 12.4. 19:04 Uhr WDR 3 22:33 Uhr SWR2 13.4. 17:05 Uhr WDR 5 (Wdh.) 21:05 Uhr NDR Info 14.4. 17:04 Uhr SR 2 KulturRadio 18:05 Uhr Bremen Zwei (RB) 21:03 Uhr SWR4 (Wdh.) 15.4. 19:05 Uhr Bremen Zwei (Wdh.) 22:00 Uhr MDR Kultur 22:04 Uhr kulturradio (RBB)

Pressekontakt Oliver Kopitzke E-Mail: oliver.kopitzke@SWR.de