ARD PiNball 2019 – der Kurzhörspiel-Wettbewerb

Auf der Suche nach talentierten Hörspielmacher*innen

Der Wettbewerb „ARD PiNball“ ist auf der Suche nach den unentdeckten Talenten und nach Stücken, die außerhalb der Rundfunkanstalten produziert werden. Jedes Jahr werden freie Hörspielmacherinnen und -macher eingeladen, sich mit ihren Stücken zu bewerben. Eine Fachjury aus ARD-Hörspieldramaturg*innen und Mitarbeitenden des Zentrums für Kunst und Medien sowie der Staatlichen Hochschule für Gestaltung in Karlsruhe hat die Nominierten ausgewählt und bestimmt das prämierte Stück. Die fünf nominierten Kurzhörspiele im Wettbewerb „ARD PiNball“ stehen vom 22. Oktober an zum Nachhören und Herunterladen auf hoerspieltage.ARD.de.

Präsentation und Preisverleihung bei den ARD Hörspieltagen

Die Top Five der Jury werden zum Festival eingeladen und präsentieren ihre Stücke (7. November, 21 Uhr). Die Preisübergabe erfolgt am 9. November in der „Nacht der Gewinner*innen“ und wird live im Radio und im Internet übertragen. Auf den/die Sieger*in wartet neben der Einladung zu den ARD Hörspieltagen auch die honorarpflichtige Sendung des Gewinnerstücks im Radio.

Die fünf Nominierungen

Die fünf nominierten Kurzhörspiele aus dem Wettbewerb „ARD PiNball 2019“ stehen fest.

Kranke Reden

von: Jana Papenbroock und Max Martens

Hamburg, 2019

Länge: 19‘20“

A Woman's Work

von: ongoing project

Berlin, 2018

Länge: 19‘25‘‘

Träume unter Wellblechdächern

von: Sebastian Hocke

Brandenburg, 2019

Länge: 7‘11“

Chewing Gum makes a Demon really happy

von: Simone Halder

Weimar, Bad Sulza, 2016

Länge: 19‘57‘‘

Inside the Surface

von: Joseph Baader

Helsinki, 2019

Länge: 18‘27‘‘

Die nominierten Stücke sowie Gespräche mit den Macher*innen werden vom 21. - 24. Oktober 2019, 19.05 Uhr, in SWR2 Tandem gesendet.

Vom 22. Oktober 2019 an auch zum Nachhören und Herunterladen auf: hoerspieltage.ARD.de