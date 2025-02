per Mail teilen

Zum 100. Geburtstag von Pierre Boulez gibt es einen SWR Programm- und Konzertschwerpunkt mit Sendungen in SWR Kultur und Arte sowie Konzerte von SWR Symphonieorchester und Vokalensemble bei den Pfingstfestspielen Baden-Baden.

Pierre Boulez (1925–2016) gilt als einer der bedeutendsten Komponisten des 20. Jahrhunderts. Seine Arbeit und sein Leben sind eng mit dem SWR und Baden-Baden verbunden, wo er seit 1959 bis zu seinem Tod lebte und arbeitete. Schon früh ergaben sich Kontakte mit Heinrich Strobel, dem Leiter der Musikabteilung des damaligen Südwestfunks und künstlerischem Leiter der Donaueschinger Musiktage. Strobel programmierte 1951 die Uraufführung von Boulez’ „Polyphonie X“. Weitere Werke wurden in Donaueschingen oder in Zusammenarbeit mit dem SWF/SWR uraufgeführt.

Musikalische Lichtgestalt als Komponist, Dirigent und Pädagoge

Pierre Boulez war aber nicht nur Komponist; auch als Dirigent von Wagner-Opern und Werken der musikalischen Moderne war er stilprägend. Für die einen war Boulez ein Dogmatiker, die anderen verehrten ihn als musikalische Lichtgestalt und Visionär. Vor und nach ihm hat es keinen Musiker mit derart vergleichbarem Einfluss in Europa gegeben.

Pfingstfestspiele Baden-Baden

Das SWR Symphonieorchester und das Festspielhaus Baden-Baden würdigen den Jubilar im Rahmen der Pfingstfestspiele 2025. Im Zentrum stehen zwei Orchesterkonzerte unter der Leitung von François-Xavier Roth. Im Konzert am 31. Mai dirigiert er die virtuosen „Notations“, ergänzt um zwei neue kompositorische Hommagen von Marc Andre und Enno Poppe, die zweite Suite aus „Daphnis et Chloé“ und dem Klavierkonzert für die linke Hand von Maurice Ravel mit Pierre-Laurent Aimard. Beim Konzert am 9. Juni steht Anton Bruckners neunte Sinfonie auf dem Programm neben Boulez’ Kantate „Cummings ist der Dichter“ und seinem Orchesterstück „Figures – Doubles – Prismes“. Mitglieder des SWR Symphonieorchesters gestalten ein Kammerkonzert mit Werken von Maurice Ravel, György Ligeti und Alban Berg als wichtige Anknüpfungspunkte des Komponisten und Dirigenten. Eine Late Night ist einer ungewöhnlichen Künstlerfreundschaft gewidmet: Kein geringerer als Frank Zappa komponierte im Auftrag von und für Pierre Boulez, IRCAM und das Ensemble Intercontemporain. Das vollständige Programm der Pfingstfestspiele 2025 ist unter festspielhaus.de abrufbar.

SWR Kultur Themenabend zum 100. Geburtstag von Pierre Boulez

23. März 2025, SWR Kultur

SWR Kultur Musikstundenwoche

24. bis 28. März 2025, SWR Kultur; Bernd Künzig gibt Einblicke in Leben und Werk von Pierre Boulez

Pierre Boulez, der Mann ohne Biografie

Film von Thomas von Steinaecker; voraussichtlich Ende März 2025, Arte und SWR

