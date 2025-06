SWR macht 2022 zum Podcast-Jahr

Basierend auf den Stärken in journalistischer Recherche, Unterhaltung und fiktionalem Erzählen baut der SWR 2022 sein Podcast-Portfolio weiter aus.

Den Auftakt zu einer Reihe an aufwendigen Doku-Podcasts macht im Februar 2022 die Serie "Breitscheidplatz" (SWR/rbb). Darin werden drei Journalisten begleitet, die seit Jahren die Hintergründe zum Anschlag auf den Berliner Weihnachtsmarkt recherchieren – auch wenn alle Akten eigentlich geschlossen sind. Im Juli 2022 wendet sich der Blick zum Jahrestag der Flutkatastrophe. Der Podcast "Die Flut" (AT) entsteht gemeinsam mit dem WDR. Host Marius Reichert kommt aus Bad Neuenahr-Ahrweiler und spricht mit Betroffenen, Expert:innen und Helfer:innen. In einem großen Programmschwerpunkt blickt der SWR in Fernsehen, Radio und Web auf die Jahrhundertflut und die Zeit danach zurück.

Soap und Science-Fiction

Die neue Podcast-Soap "Lost in Neulich – Kein Dorf für Anfänger" begleitet Familie Lüders beim Neustart in Mama Sandras alter Heimat: dem Dorf Neulich. Dort wird eine Batteriezellen-Fabrik gebaut, was den Dorfbewohner:innen ziemlich zu schaffen macht. Die Serie entsteht gemeinsam mit Radio Bremen, MDR und rbb und ist in der ARD Audiothek zu hören. Im März 2022 veröffentlicht der SWR die Audio-Serie "KI-Mom". In der Science-Fiction-Geschichte überlebt Jess als Kleinkind eine globale Katastrophe und wacht Jahre später als Teenager wieder auf. Allein in einer Überlebenszelle, bewacht und bemuttert von einer autonomen Künstlichen Intelligenz. Als Jess Kontakt herstellen will zu anderen Überlebenszellen, stellt sich die KI dem Versuch in den Weg.

Podcasts mit jungen Menschen und für junge Menschen

Walerija Petrova (28) und Viktoria Merkulova (30) sind junge Frauen mit russischen Wurzeln und mittlerweile ziemlich deutschen Mentalitäten. Walerija und Vika sind beide als Kind mit ihren Familien nach Deutschland gekommen. Im Podcast "njette Mädchen" reden sie über das, was sie und die postsowjetische Generation in Deutschland bewegt. In "Die & Du" erklären die beiden Hosts Victoria Lauer (19) und Johanna Kürwitz (20), deren Instagram-Kanal "jung & politisch" mit dem Jugenddemokratiepreis 2021 ausgezeichnet wurde, Politik: von jungen Leuten für junge Leute. Sie setzen am Alltag ihrer Hörer:innen an, stellen die wesentlichen Fragen und schauen hinter die Kulissen der Politik. Die Influencerin Jule Nagel sucht getreu dem Motto „Es gibt keine doofen Fragen“ nach Antworten: Wie bleibt man ein Leben lang beste Freunde? Was dürfen Lehrer:innen eigentlich verbieten? Persönlich, ehrlich und informativ: "jule be like".

njette Mädchen

seit 6. Januar 2022 jeden zweiten Mittwoch in der ARD Audiothek und auf allen bekannten Podcast-Plattformen

jule be like

seit 13. Januar 2022 jeden zweiten Donnerstag in der ARD Audiothek und auf allen bekannten Podcast-Plattformen

Die & Du

seit 27. Januar 2022 jeden zweiten Donnerstag in der ARD Audiothek und auf allen bekannten Podcast-Plattformen

Breitscheidplatz

sechs Folgen ab 18. Februar 2022 in der ARD Audiothek und auf allen bekannten Podcast-Plattformen

KI-Mom

zwei Staffeln à zehn Folgen ab 1. März 2022 in der ARD Audiothek und auf allen bekannten Podcast-Plattformen

Lost in Neulich - Kein Dorf für Anfänger

regelmäßige Folgen ab 9. März in ARD Audiothek, Folge 1 und 2 bereits online

Die Flut (AT)

acht bis zehn Folgen voraussichtlich ab Juni 2022 in ARD Audiothek und auf allen bekannten Podcast-Plattformen

