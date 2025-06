„Hellblau – Der 5 Minuten Podcast zur Multikrise“ mit Game-App

SWR Kultur Podcast ab 13.9.2024 in der ARD Audiothek / parallel entstandene Audio-Game-App „Pale Blue” ebenfalls ab dem 13.9. verfügbar

Der SWR Kultur Podcast beleuchtet in 13 Episoden die Multikrise, der sich die Menschheit stellen muss. Denn nicht nur der Klimawandel, sondern auch Kriege oder Phänomene wie das Artensterben und die Übersäuerung der Meere sind Krisen, die es zu bewältigen gilt. „Hellblau – Der 5 Minuten Podcast zur Multikrise“ ist ab 13. September in der ARD Audiothek verfügbar. Die parallel entstandene Audio-Game-App „Pale Blue”, in der Spieler:innen entscheiden können, wie die Menschheit die nächsten 300 Jahre überlebt, ist ebenfalls ab 13. September im App Store zum Download verfügbar. SWR Kultur sendet zudem ein zweiteiliges Radiofeature – Teil 1 läuft am 13.9. um 15:05 Uhr, Teil 2 am 15.9. um 14:04 Uhr. Beide Teile sind auch bereits in der ARD Audiothek zu hören.

Leben mit der Multikrise

Es ist nicht nur der Klimawandel – auch das Artensterben, die Übersäuerung der Meere, wirtschaftliche Verwerfungen, Kriege und der demografische Wandel prägen die Menschheit aktuell. Es hagelt Krisen, und alles steht mit allem in Verbindung. Die Multikrise hat gravierende Auswirkungen. Was muss getan werden, was kann getan werden, um etwas zum Guten zu verändern? Im Podcast kommen Expert:innen aus unterschiedlichen Bereichen zu Wort, um zu klären, wie der Stand der Dinge ist, wohin die Reise gehen könnte und wie man bei all dem nicht verzweifelt.

Audio-Game-App„Pale Blue”: ein interaktives Hörspiel

Begleitend zum Podcast startet die als Kooperation der Firma Pangolin Park mit dem Südwestrundfunk entstandene Audio-Game-App „Pale Blue” , in der Spieler:innen selbst versuchen können, der Multikrise entgegenzuwirken. Die Prämisse: User:innen übernehmen eine von Wissenschaft, Philosophie und Politik im Jahr 2030 entwickelte KI namens „Pale Blue”, um der Menschheit zu helfen, die kommenden Jahrzehnte zu überleben. Im Spiel werden sie mit kurzen, aber tiefgreifenden Fragen konfrontiert: Atomenergie oder erneuerbare Energien? Rotes Fleisch oder Regenwälder? Blockchain oder Buddhismus? Die fesselnde und unterhaltsame Spielmechanik führt durch die Geschichte. Spieler:innen müssen wichtige Entscheidungen treffen und dabei die Bedürfnisse der Menschheit, der Weltwirtschaft und den Zustand der Umwelt berücksichtigen. „Pale Blue” ist wissenschaftsbasiert, wird je weiter man spielt immer fiktiver und bietet unterschiedliche mögliche Endszenarien: Kann ein Ausweg aus der Misere gefunden werden? Stirbt die Menschheit aus? Kolonisiert sie den Mars? Gibt es ein nukleares Armageddon, oder gar Unsterblichkeit? Die Entwicklung der App wurde durch das Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz gefördert. Sie steht ab 13.9. im App Store zum Download bereit.

