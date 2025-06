per Mail teilen

Fünf Folgen ab 31. Januar 2025 in der ARD Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt

Was passiert, wenn 40 Kinder an einer Schule die erste Klasse nicht schaffen? Woran liegt das? Für den fünfteiligen Podcast „Durchgefallen – wie Schule uns als Gesellschaft spaltet“ begibt sich Lisa Graf, ehemalige Lehrerin und Autorin, auf Spurensuche. Die Folgen sind ab 31. Januar 2025 in der ARD Audiothek und auf allen gängigen Podcast-Plattformen abrufbar.