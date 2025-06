Tanja und Niklas sind "Ausgesetzt in Deutschland" - ihre Reise-Challenge beginnt mit verbundenen Augen im Nirgendwo. © SWR SWR Steffi und Lucas sind „Offline on the Road“ im Schwarzwald gestrandet. © SWR SWR Wie in alten Zeiten: Reporterin Tanja muss die Landkarte lesen, um den Weg zu finden. © SWR SWR Steffi und Lucas machen Rast auf der Suche nach dem richtigen Weg durchs Allgäu. © SWR SWR „Offline on the road"-Keyvisual © SWR SWR

Unterwegs ohne Handy und ohne Ortskenntnis / Vierteilige Reisereportage „Offline on the Road: Ausgesetzt in Deutschland – die Reise-Challenge“ / Ab Mittwoch, 16. August 2023, in der ARD Mediathek