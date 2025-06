Alltag in der Notfallversorgung - ein Patient muss reanimiert werden. ©SWR SWR Die Arbeit im Rettungsdienst. ©SWR SWR Wissenschaftsjournalist und Arzt Patrick Hünerfeld ist als Reporter mit Rettungsdiensten unterwegs, erlebt berührende Schicksale und deckt Missstände auf. ©SWR SWR Wissenschaftsjournalist und Arzt Patrick Hünerfeld ist als Reporter mit Rettungsdiensten unterwegs, erlebt berührende Schicksale und deckt Missstände auf. ©SWR SWR Notaufnahme. ©SWR SWR Wissenschaftsjournalist und Arzt Patrick Hünerfeld ist als Reporter mit Rettungsdiensten unterwegs, erlebt berührende Schicksale und deckt Misssstände auf. ©SWR SWR

Die Überlebenschancen bei einem Herz-Kreislauf-Stillstand liegen in Deutschland in manchen Regionen bei 20 Prozent – in anderen nur bei zwei Prozent. Wie kommt es, dass die Unterschiede bei der Notfallversorgung so groß sind? Und welche Auswege gibt es?