Die Überlebenschancen bei einem Herz-Kreislauf-Stillstand liegen in Deutschland in manchen Regionen bei 20 Prozent – in anderen nur bei zwei Prozent. Wie kommt es, dass die Unterschiede bei der Notfallversorgung so groß sind? Und welche Auswege gibt es?

Der Grund für die unterschiedlichen Überlebenschancen bei einem Herz-Kreislauf-Stillstand sind massive strukturelle Probleme in der Notfallrettung. Etwa 10.000 zusätzliche Überlebende pro Jahr wären möglich, sagen Fachleute. In einer packenden und emotionalen Spurensuche geht die SWR Doku „Notfall Rettung" den Ursachen für diese enormen Versorgungsunterschiede auf den Grund und zeigt, welche eklatanten Missstände zu unnötigem Leid führen. Auf der Suche nach den Ursachen Durch eine monatelange investigative Recherche in Zusammenarbeit mit dem SWR Data Lab hat sich das Redaktionsteam eine einzigartige Datengrundlage erarbeitet. Sie ermöglicht es erstmals in dieser Form, dieVersorgungsqualität der Notfallrettung für jede Region in Deutschland detailliert zu beurteilen. Ein einzigartiger Datensatz gibt Aufschluss Die zerrissene Struktur der landeshoheitlich organisierten Rettungsdienste, zu viele Player und fehlendes Qualitätsmanagement haben einen bundesweiten tiefen Einblick in die Qualität der Notfallrettung in Deutschland bisher verhindert. Dies möchte das Projekt ändern. Das Team hat deshalb alle 287 deutschen Rettungsdienstbereiche mit einem umfangreichen Fragenkatalog konfrontiert und über Monate gemeinsam mit dem SWR Justitiariat beharrlich nachgehakt, um auf einen Rücklauf von mehr als 95 Prozent zu kommen. So entstand ein einzigartiger Datensatz zu Patientenversorgung, Ausstattung und Arbeitsabläufen für jede Region der Republik. Unterwegs mit den Rettungsteams Der Film nimmt das Publikum mit auf eine spannende Spurensuche. Wissenschaftsjournalist und Arzt Patrick Hünerfeld ist als Reporter mit Rettungsdiensten unterwegs, erlebt berührende Schicksale und deckt Missstände auf. Er stellt die Frage: Gibt es ihn, den Rettungsdienstbereich, der Vorbild sein könnte für eine Reorganisation aller deutschen Rettungsdienste? Daten online zugänglich Aus dem einzigartigen Datenschatz entsteht im Netz ein umfassendes Onlineangebot, das die Ergebnisse der Daten-Recherche erlebbar macht. Die Zuschauer:innen erfahren, wie gut sie in ihrer Region tatsächlich versorgt sind. Der SWR plant begleitend einen Themenabend, der die Situation im Südwesten abbildet. „Notfall Rettung" voraussichtlich Mitte Juli 2024 als 45-minütige Doku im Ersten, in der ARD Mediathek und als 90-minütiges Sonderthema im SWR Alltag in der Notfallversorgung - ein Patient muss reanimiert werden. Die Arbeit im Rettungsdienst. Wissenschaftsjournalist und Arzt Patrick Hünerfeld ist als Reporter mit Rettungsdiensten unterwegs, erlebt berührende Schicksale und deckt Missstände auf. Notaufnahme.