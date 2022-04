"Newszone" – Nachrichten-App für die Generation Z

Volle Kontrolle. Deine Themen. Dein Style. Kein Gelaber. Keine Werbung: Die neue Nachrichten-App "Newszone" des jungen SWR Angebots DASDING verspricht einfachen, individualisierbaren Zugang zu Nachrichten. Damit will der SWR 16- bis 25-Jährige aus Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz erreichen, die sich und ihre Lebenswirklichkeit in den klassischen öffentlich-rechtlichen Nachrichten häufig nicht wiederfinden. Inhaltlich setzt "Newszone" u.a. auch einen Schwerpunkt auf Good News. Was an der neuen Nachrichten-App so anders ist und wie sie gemeinsam mit jungen Menschen entwickelt wurde, erklärt Stefan Köhler, Digital-Chef bei DASDING und Teamleiter bei "Newszone" im Video.

