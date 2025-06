New Media Journalism Award für @ichbinsophiescholl

per Mail teilen

Die Redakteur:innen der Instagramserie von SWR und BR vom Österreichischen Journalist:innen Club ausgezeichnet

Susanne Gebhardt und Ulrich Herrmann vom SWR sowie Lydia Leipert vom BR, das Redaktionsteam von @ichbinsophiescholl , wurden in Wien für die Instagramserie mit dem New Media Journalism Award für hervorragenden Online-Journalismus gewürdigt. Der Österreichische Journalist:innen Club (ÖJC) vergab den Preis am 28. Februar 2022 im Rahmen des erstmals veranstalteten Österreichischen Medientags.

New Media Journalism Award

Der undotierte New Media Journalism Award wird seit 2006 vom ÖJC für außergewöhnliche journalistische Leistungen im Online-Bereich vergeben. Ebenso wie die anderen vom Österreichischen Journalist:innen Club vergebenen Preise dient er dazu, „in einer Zeit der Gleichmacherei herausragende journalistische Leistungen anzuerkennen und auszuzeichnen“.

Die erfolgreiche Serie @ichbinsophiescholl endete am 26. Februar 2022

Die Serie von SWR und BR ließ die User:innen zwischen Mai 2021 und Februar 2022 mit täglichen Posts an den letzten zehn Monate im Leben der Widerstandskämpferin Sophie Scholl teilnehmen, am 26. Februar endete das Projekt. Auf der Basis historischer Erkenntnisse und originaler Quellen erzählte der Kanal aus der Perspektive Sophie Scholls und lud dazu ein, mit der Figur zu interagieren, aber auch sich mit dem historischen Hintergrund auseinanderzusetzen. Über 750.000 Follower:innen ließen sich auf die neuartige Erzählform ein und erlebten in dem Kanal die Entwicklung der Studentin Sophie zur Widerstandskämpferin der Weißen Rose gegen den Nationalsozialismus mit. Der Kanal endete mit Hinweisen auf dokumentarisches Material zu den historischen Ereignissen und ist auch nach Abschluss der Serie weiterhin auf Instagram unter @ichbinsophiescholl zu zugänglich.

Gemeinschaftswerk

Die Instagramserie entstand in einem Team aus SWR, BR, Vice Media, Sommerhaus Filmproduktion und Unframed Productions. Produzenten waren Jochen Laube und Fabian Maubach (Sommerhaus), Creative Producers Manuel Freundt (Vice) und Melina Voss (Unframed), Executive Producers Katja Siegel (Vice) und Leif Alexis (Sommerhaus). Die Social Media Redaktionsleitung lag bei Suli Kurban, Tom Lass inszenierte die Spielszenen. Luna Wedler war als Sophie Scholl zu sehen, außerdem spielten u. a. Max Hubacher, Maria Dragus, David Hugo Schmitz, Thomas Prenn, Caroline Hartig und Leonard Scheicher. Die Redaktion lag bei Susanne Gebhardt, Ulrich Herrmann (beideSWR) und Lydia Leipert (BR).

