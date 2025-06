Neue Juristische Direktorin im Top-Tandem des SWR

Frauke Pieper wird neue Juristische Direktorin des SWR und bildet mit Alexandra Köth das neue Führungsduo des Justitiariats. Der Verwaltungsrat hat dem Personalvorschlag von Intendant Kai Gniffke zugestimmt.

Frauke Pieper ist derzeit als Juristische Referentin im Justitiariat des ZDF beschäftigt und hat ausgewiesene Expertise insbesondere in den Bereichen Filmproduktion, Produzentenpolitik, Filmförderung sowie im Datenschutzrecht erworben. Außerdem war sie im ZDF in der Vergangenheit u. a. auf den Gebieten des Urheberrechts, Europarechts und der Kabelweiterverbreitung Ausland tätig und Abteilungsleiterin im Produktionsmanagement der Programmdirektion.

Sehr gute Erfahrungen mit Top-Sharing in der Geschäftsleitung des SWR

SWR Intendant Kai Gniffke: „Mit diesen Qualifikationen deckt Frauke Pieper idealtypisch das Aufgabenportfolio einer SWR Justitiarin ab und ergänzt so geradezu perfekt das Top-Sharing-Tandem mit Alexandra Köth. In den vergangenen zwei Jahren haben wir mit dem Top-Sharing in der Geschäftsleitung sehr gute Erfahrungen gemacht. Zwei Personen mit unterschiedlichen Expertisen und Blickwinkeln bereichern unsere Arbeit enorm. Zugleich prägt das Top-Sharing-Modell auch die Führungs- und Unternehmenskultur im ganzen SWR. Ich freue mich daher sehr, dass wir Frauke Pieper als Juristische Direktorin für das Tandem-Modell gewinnen konnten.“

Frauke Pieper wird voraussichtlich zum 1. Dezember im SWR beginnen. Sie folgt auf Katrin Neukamm, die den SWR zum 31. Juli 2022 verlässt und – vorbehaltlich der Gremienzustimmung – im Herbst auf die Position der Juristischen Direktorin des WDR wechseln wird, was eine Rückkehr zu ihrem Heimatsender bedeutet.

Informationen zu Frauke Pieper

Frauke Pieper wurde am 16. August 1971 in Bonn geboren. Sie hat an den Universitäten Freiburg, Aberdeen (Schottland) und Regensburg Rechtswissenschaften studiert, absolvierte ihr Rechtsreferendariat am Landgericht Hagen und schloss das Erste und das Zweite Juristische Staatsexamen jeweils mit Prädikat ab. Frauke Pieper promovierte am Institut für Rundfunkrecht an der Universität Köln und war seit 2001 in unterschiedlichen Funktionen im ZDF tätig. Sie vertritt zudem das ZDF in zahlreichen Gremien wie dem Verwaltungsrat der Filmförderanstalt des Bundes oder dem Aufsichtsrat der Medienförderung Rheinland-Pfalz.

