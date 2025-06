Regionales Reise-Dating-Format / deutschlandweiter Casting-Aufruf / produziert von SWR und hr / vier Folgen ab 29. August 2025 in der ARD Mediathek

In der neuen Dating-Show „City of Love“ lernen sich pro Folge zwei mal zwei Singles bei einem Städtetrip in Deutschland kennen. Es geht durch Freiburg, München, Frankfurt und Stuttgart. Bei einer Rikscha-Tour erleben die Teilnehmenden die Stadt einen Tag lang gemeinsam und müssen verschiedene Challenges zusammen bestehen. Dabei kommen sie sich näher. Am Ende entscheidet sich: Sehen sie sich wieder oder gehen sie getrennte Wege?​ Moderatorin Lola Weippert fungiert dabei als Liebes-Amor. Sie bringt die Paare zusammen, ist über ein Tablet bei der Stadtrundfahrt zugeschaltet und kommentiert das Geschehen. „City of Love“ wird produziert von SWR und hr. Alle vier Folgen sind ab dem 29. August 2025 in der ARD Mediathek verfügbar.

Mit der Rikscha durch die Stadt

Die Singles fahren mit einer Rikscha durch die schönen Straßen der Stadt, an den Highlight-Spots vorbei. Dabei soll das Paar auch das schönste Insta-Motiv finden. Auch die Challenges, die die Kandidat:innen zusammen bestehen müssen, sind eng mit der Region verbunden: Sie finden an markanten Orten statt, haben mit regionalen Besonderheiten oder mit der lokalen Szene zu tun. Vom Street-Art-Contest, über einen Skywalk mit Adrenalin und Aussicht bis hin zur Kulinarik-Challenge: die Stadt wird hautnah erlebt und entdeckt. Moderatorin Lola Weippert fiebert mit den Paaren mit, drückt ihnen die Daumen und kurbelt stockende Gespräche mit Fragen an.

Singles für neue Staffel gesucht

Singles auf der Suche nach einem neuen Partner oder einer Partnerin, die Lust auf ein Blind Date vor laufender Kamera und einem Städtetrip nach Stuttgart, Frankfurt oder München haben, können sich noch bis zum 29. Juni für die Sendung bewerben. Die Teilnehmenden sollten zwischen 30 und 40 Jahre alt sein. Interessierte können sich online bewerben: https://1.ard.de/Bewerbung_CityofLove

