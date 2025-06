„Motorsägen Masters“: zweite Staffel der SWR Challenge-Show

Motorsägenkünstler:innen im Wettbewerb, mit Sylvia Itzen und Tim Bengel als Jury und prominenten Pat:innen / sechs Folgen ab 7. November 2024 in der ARD Mediathek

Welche Kunst von Können kommt, wird sich ab 7. November 2024 in der zweiten Staffel der SWR Challenge-Show „Motorsägen Masters – The Art of Wood“ zeigen: Sechs der besten Motorsägenkünstler:innen Deutschlands stellen in sechs Folgen à 30 Minuten ihr Geschick, ihre Kreativität und Ausdauer unter Beweis und liefern sich aufregende Duelle, um die von prominenten Pat:innen wie Vanessa Mai, Edin Hasanovic oder Pascal Hens gestellten Aufgaben zu bewältigen. Ihr Ziel ist der begehrte Titel „Motorsägen Master“. Abrufbar ist die Challenge ab 7. November 2024 in der ARD Mediathek.

Schweres Gerät, präzise Schnitte

Sechs Kettensägenkünstler:innen treten in der zweiten Staffel gegeneinander an. Bewertet werden ihre Arbeiten von einer Jury, die aus dem Stuttgarter Künstler Tim Bengel sowie Sylvia Itzen aus Buchholz in der Nordheide, einer der besten Carverinnen Deutschlands, besteht. Mit Kreativität, Ausdauer, Strategie und dem präzisen Umgang mit schweren Maschinen lassen die Teilnehmer:innen in festgelegten Zeitfenstern Holzskulpturen aus Baumstämmen entstehen. Jeden Tag werden die Carver:innen mit neuen Aufgaben von prominenten Paten überrascht: Edin Hasanovic, Vanessa Mai, Michael Kessler, Pascal Hens, Marie Hoffmann und Nikeata Thompson.

Leidenschaft und Miteinander – auch im Wettbewerb

Als leidenschaftliche Künstler:innen aus der Schnitzerszene treten gegeneinander an: Anna-Lena Schöbe, Lisa Gruber, Georg Rindle, Marcus Scholz, Stefan Block und Winni Breunig. Jede:r von ihnen bringt einzigartige Fähigkeiten mit und trotz des Wettbewerbs schaffen sie es, ein Gefühl von Zusammenhalt und Freundschaft zu bewahren. Doch jeden Tag muss ein:e Kandidat:in den Wettbewerb verlassen, denn am Ende wird nur eine:r den Titel „Motorsägen Master“ mit nach Hause nehmen.

Ressourcenschonender Dreh

Bei der Produktion wurde großer Wert auf einen schonenden Umgang mit Ressourcen gelegt. So stammen die Baumstämme aus nachhaltiger regionaler Forstwirtschaft und für die Schmierung der Sägen kam ausschließlich biologisches Kettenöl zum Einsatz. Das Set entstand aus Restholz bearbeiteter Stämme. Der gesamte Dreh wurde mit Solar- und Feststrom betrieben und der Einsatz künstlichen Lichts im Wald wurde bewusst vermieden – stattdessen wurde der Drehplan an den Stand der Sonne angepasst. Auch das Restholz wurde nach den Dreharbeiten weiterverarbeitet.

„Motorsägen Masters – The Art of Wood“ ist eine Produktion von Dropout Films im Auftrag von SWR, hr und BR.

Die Skulpturen, die im Rahmen der Produktion entstanden sind, können am Drehort an der Lauschhütte im Soonwald (Rhein-Hunsrück-Kreis/Landkreis Bad Kreuznach, Rheinland-Pfalz) dauerhaft besichtigt werden.

Sechs Kettensägenkünstler:innen treten in der zweiten Staffel gegeneinander an.

