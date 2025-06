Das war der einhellige Wunsch der Gäste zum „Mitmischen! beim Weltspiegel“ nach der ersten Ausgabe im Dezember 2023. Deshalb gab es am 18. Oktober 2024 eine Neuauflage des ARD-weiten gemeinschaftlichen digitalen Dialogangebots.

Auch der Wunsch, das Angebot doch Richtung Wochenende zu legen, wurde aufgegriffen – Freitagnachmittag um 16 Uhr begrüßte Isabel Schayani die rund 150-köpfige Reisegruppe aus Deutschland, Europa und Amerika zu einem Blick hinter die Kulissen der Weltspiegel-Redaktionen von BR, NDR, SWR und WDR. Anschließend ging es wahlweise per digitalem Flugticket zu den Korrespondentinnen und Korrespondenten in elf verschiedene ARD-Studios.

Seitens SWR luden Gabi Biesinger (ARD-Studio London), Nils Dampz (ARD-Studio Los Angeles/San Francisco) und Richard Klug + Stephan Ueberbach (ARD-Studio Johannesburg) zum Mitmischen ein. Welche Fragen sie von ihren Gästen gestellt bekommen haben und was sie am meisten beeindruckt hat, sehen Sie in diesem Video:

Auf die Frage, mit welchem Schlagwort die Mitmischer:innen ihr Feedback zusammenfassen würden, kristallisierten sich am Ende Leidenschaft, Engagement, bereichernd und Vertrauen als die am häufigsten genannten Begriffe in einer Wortwolke heraus. Teilnehmer Wolfram Debus führte auch im abschließenden Plenum aus, warum der Dialog für ihn entscheidend für Vertrauen ist:

Hinter der Berichterstattung stehen immer Menschen, denen man vertrauen muss, und ich habe bei dem Austausch mit den ARD-Korrespondenten den Eindruck gewonnen, dass ich ihnen vertrauen kann.

Wie sieht die Weltspielgel-Woche aus? Warum wird nicht mehr über Auslandsthemen berichtet? Nach welchen Kriterien wählen Sie die jeweiligen Beiträge für die Sendung aus? Drei von vielen Fragen mehr, die die Teilnehmer:innen im Gepäck hatten. Ute Brucker (SWR), Natalie Amiri (BR) und Andreas Cichowicz (NDR) – alle hatten sich Zeit genommen für die Fragen und Anmerkungen der rund 150 Gäste. Isabel Schayani (WDR), die vierte in der Weltspiegel-Moderatorenrunde, begrüßte die Gäste und übernahm auch beim Publikumsdialog am 18. Oktober die moderative Reiseleitung. Neben Fragen und Anregungen – etwa mehr junge Leute als Publikum zu erschließen – gab es auch sehr viel Lob und Anerkennung für das Engagement und die Leidenschaft mit der die Korrespondent:innen ihren Job machen.

Tech-Giganten und Oscars waren Themenschwerpunkte in Los Angeles / San Francisco, Kriminalität und Sicherheit interessierte insbesondere die Gäste in Johannesburg und Brexit, Royals und Tea Time waren in London gefragt. Warum es aber vor allem „ganz normale Menschen“ sind, die den Job so spannend und bereichernd machen und wo es vorkommen kann, dass man an einem Tag die Hand eines Bauern, eines Präsidenten und die eines Kriminellen schüttelt, lesen Sie in den gesammelten Reiseberichten aus allen ARD-Studios, die bei „Mitmischen! beim Weltspiegel“ 2024 dabei waren hier .

Die ARD hat weltweit eines der größten Korrespondenten-Netzwerke überhaupt, was eine verlässliche Berichterstattung aus erster Hand garantiert – etwa in den täglichen Nachrichtenformaten und sonntags ab 18:30 Uhr im Weltspiegel .

Geschichten von den ARD-Auslandskorrespondent:innen gibt es auch auf Instagram oder im Weltspiegel-Podcast in der ARD Audiothek .

Die beteiligten ARD-Studios am 18. Oktober 2024: Johannesburg, Kiew, London, Los Angeles & San Francisco, Madrid, New York City, Prag, Rom, Tel Aviv, Warschau und Washington D.C.