Mitmischen! beim Weltspiegel

Gabi Biesinger

SWR Hörfunkkorrespondentin London SWR

Bedrückende Gespräche mit Geflüchteten an der Südküste Englands führen, König Charles bei einer Dienstreise begleiten oder die Rolling Stones interviewen: Es ist die Bandbreite der Themen, die die Arbeit für ARD Korrespondentin Gabi Biesinger in Großbritannien so besonders interessant macht. So interessant, dass sie bereits das zweite Mal aus der Weltmetropole berichtet. Gabi Biesinger studierte Psychologie und Publizistik in Münster. Den Master of Science machte sie in Canterbury/UK. Anschließend promovierte sie in Münster und Jena. Nach einen tri-medialen Volontariat beim SWR, arbeitete Gabi Biesinger für verschieden SWR-Radioprogramme. Während der Regierungszeit von Donald Trump war sie ARD Korrespondentin im Studio Washington, danach Zweite Chefredakteurin in der Multimedialen Chefredaktion des SWR.