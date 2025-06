Folge 2: #AKTIVISMUS – Die politische DNA von Punk

per Mail teilen

Neben der musikalischen Basis verbindet Punks auch eine klare politische Haltung, denn Antirassismus ist schon immer der kleinste gemeinsame Nenner der Szene gewesen. In dieser Folge diskutieren die Broilers (u. a.) über die Frage, warum Hip Hop für Kids mit Migrationshintergrund attraktiver als Punkrock ist. Birgit und Horst Lohmeyer, deren Scheune 2015 von Nazis angezündet wurde, berichten von ihrem Kampf gegen Rechts in Mecklenburg-Vorpommern. Iuventa-Kapitän Dariush Beigui erzählt von seinen Seenotrettungseinsätzen auf dem Mittelmeer. Tierschutz-Aktivistin Victoria Müller nimmt die Zuschauer*innen mit in die Ukraine, wo sie zurückgelassene Haustiere rettet und ZSK-Sänger Joshi spricht über die Gründung der Jugendinitiative „Kein Bock auf Nazis“.