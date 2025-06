Folge 1: #THROWBACK – Nostalgie der Nullerjahre

Die Digitalisierung steckte zur Jahrtausendwende noch in den Kinderschuhen –viele der heutigen Punkbands ebenfalls. In der ersten Folge dreht sich alles um den Zeitgeist der frühen 2000er. Künstler*innen wie (u. a.) Akne Kid Joe, Erection und the Toten Crackhuren im Kofferraum erzählen, wie sie –zum Teil sogar durch ihre Eltern – Bands wie Die Toten Hosen, WIZO und die Terrorgruppe entdeckt haben. Die alten Helden schwelgen wiederum in Erinnerungen an eine Zeit, in der Punkbands noch gern gesehene Gäste bei VIVA, MTV und in Talkshows wie Arabella waren. Im Zentrum steht die Frage, wie Millennials zwischen Komasaufen, Tamagotchis und Skateboardfahren zum Punk gekommen sind.