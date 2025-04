Workshops für mehr Medienkompetenz

Am 16. Mai finden zwei Medienkompetenz-Workshops für Jugendliche vom Jugendhof der Jugendhilfe in Traben-Trarbach und Schüler:innen der Martin-Luther-King-Schule statt.

Datum: Freitag, 16. Mai 2025 Beginn: 9:30 Uhr



Auch die SWR Medienkompetenz ist bei der SWR Regiotour Bernkastel-Wittlich dabei: In Wolf gibt es am Freitag, 16. Mai, für Jugendliche vom Jugendhof der Jugendhilfe in Traben-Trarbach und Schüler:innen der Martin-Luther-King-Schule zwei Workshops – einmal zum Thema Desinformation („Der nächste Klick könnte eine Lüge sein“), der andere befasst sich mit Mediennutzung von Jugendlichen („Social Media and me – it’s a match?").

Die jungen Leute lernen von SWR Journalist:innen, wie sie Fake News erkennen, wie Journalist:innen arbeiten – vor allem im Gegensatz zu Influencer:innen. Beim Jugendworkshop geht es außerdem darum, dass die jungen Menschen ihre Social Media Nutzung kritisch reflektieren. Für Mitarbeiter:innen der Jugendhilfe und Lehrkräfte stehen anschließend zwei Expert:innen für Fragen und einen Austausch bereit.