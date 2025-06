Die Pat:innen

Der Musiker Mark Forster unterstützt die ARD-Themenwoche 2022 als Pate. © SWR/Thorsten Jander SWR Thorsten Jander

Der in Kaiserslautern geborene Mark Forster gehört zu den bekanntesten deutschen Sängern und Songwritern. Nach seiner Debüt-Single „Auf Dem Weg“ aus dem Jahr 2012 schaffte er mit „Au Revoir“ seinen Durchbruch. Inzwischen hat der Pfälzer fünf Studioalben veröffentlicht und ist unter anderem mit einem Bambi und einem Echo ausgezeichnet. Zum 50. Geburtstag der von der ARD produzierten „Sendung mit der Maus“ schrieb und sang er den Geburtstagssong „Ich Frag Die Maus“. Außerdem ist er seit 2013 Botschafter der Kinderhilfsaktion „Herzenssache“. Pate sei er geworden, weil er „WIR GESUCHT – Was hält uns zusammen?“ genau das richtige Thema zum jetzigen Zeitpunkt findet, so Forster: „Die Zeiten sind schwierig und werden vielleicht noch schwieriger, und es ist wichtig, dass wir alle gemeinsam auf einen grünen Zweig kommen.“