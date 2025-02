Spielerische Wissensvermittlung über den Klimawandel: Das ist das Ziel des VR-Games „Green Guardians“ . Entwickelt wurde es vom SWR Innovationslabor X Lab in Zusammenarbeit mit der SWR Redaktion Umwelt und Klima. Das Virtual-Realitiy-Experiment richtet sich an technikaffine 14- bis 24-Jährige. Die Spieler:innen reisen in die Zukunft, entlarven die Fake-News eines dubiosen Mega-Konzerns und retten die Welt. Der SWR setzt bewusst auf Gaming, um die immer größere Gaming-Community zu erreichen und gleichzeitig wichtige digitale Skills im Unternehmen auszubauen. In einem Making-of-Video zeigt SWR Innovationsmanager Tim Philipp, wie das Spiel entstanden ist.