Rafo beginnt in den 1990er Jahren in Berlin mit dem Diebstahl von Autoradios und gilt dann lange Jahre als „Das Phantom“, einer der erfolgreichsten Autodiebe Europas. Trotz seiner Vorbehalte gegenüber Polizisten freundet er sich im Laufe der Zeit mit Rolf L. an. © SWR/Frisbeefilms/Jürgen Rehberg