Leopold-Medienpreis für CD des SWR Vokalensembles

per Mail teilen

Das SWR Vokalensemble ist für seine CD „Des Kaisers neue Kleider“ mit dem „Medienpreis Leopold – Gute Musik für Kinder“ ausgezeichnet worden.

Schon in den Jahren 2015 und 2021 wurden dem SWR Vokalensemble Leopold-Preise verliehen – für die Produktionen „Des Kaisers Nachtigall“ und „Die kleine Meerjungfrau“. Aus der diesjährigen Preisverleihung ging nun am 27. September die Aufnahme „Des Kaisers neue Kleider“ nach dem gleichnamigen Märchen von Hans-Christian Andersen in der Sparte Musik-CDs und -DVDs als Gewinnerin hervor. Aus mehr als 100 eingereichten Produktionen waren von der Jury 14 für den Preis nominiert worden.

Cover der CD "Des Kaisers neue Kleider" mit dem SWR Vokalensemble Helbling

Die Musik zum Märchen schrieb der lettische Komponist Uģis Prauliņš. In der Rolle des Erzählers ist der deutsche Kabarettist und Entertainer Lars Reichow zu hören. Die musikalische Leitung lag in den Händen von Florian Benfer. Erschienen ist die CD im Helbling-Verlag (S8793CD).

Preis des Verbands deutscher Musikschulen

Seit 1997 prämiert der Verband deutscher Musikschulen (VdM) alle zwei Jahre mit Unterstützung des Bundesministeriums für Familie, Senioren, Frauen und Jugend besonders gelungene und hochwertige Musikproduktionen für Kinder. Weitere Partner des LEOPOLD sind Kulturradio WDR3, die INITIATIVE HÖREN e. V. und die Forschungsstelle Appmusik der Universität der Künste Berlin.

Download Pressefoto und CD-Cover (nur zur redaktionellen Verwendung)

Pressekontakt Matthias Claudi E-Mail: matthias.claudi@SWR.de

Bildkommunikation Telefon 07221 929 26868 E-Mail: foto@SWR.de URL: ARD-foto.de

Wir danken für Ihr Verständnis, dass SWR Presse und Public Affairs ausschließlich Anfragen von Journalist:innen beantwortet. Zuschauer:innen finden hier Kontakte für ihre Fragen.