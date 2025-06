ARD Wissen: „Krieg im Kopf – das Trauma der Soldaten“

Dokumentation über den Umgang mit traumatisierten Soldaten und „Kriegszitterern“ / ab 4. Februar 2025 in der ARD Mediathek

Soldaten müssen unter extremen Belastungen funktionieren. Sie werden auf feindliches Feuer, auf Bomben und Minen vorbereitet. Doch was, wenn die Verwundung nicht durch Gewehrkugeln oder Granatsplitter verursacht wird – sondern durch schreckliche Erlebnisse? ARD Wissen beleuchtet ein lange tabuisiertes Thema: psychische Erkrankungen bei Soldatinnen und Soldaten. „Krieg im Kopf – Das Trauma der Soldaten“, ab jetzt abrufbar in der ARD Mediathek .



Von Kriegszitterern zu PTBS-Patienten

Für Ex-Elitesoldat Daniel wird jeder Gang durch die Fußgängerzone zur Extremsituation – ständig überprüft er die Umgebung nach potenziellen Attentätern oder Heckenschützen. Seine Diagnose: Posttraumatische Belastungsstörung (PTBS). Was heute als anerkannte psychische Erkrankung gilt, wurde im Ersten Weltkrieg noch als „Kriegszittern“ abgetan. Um betroffene Soldaten schnell wieder an die Front zu bringen, setzten Militärärzte teils auf drastische Behandlungsmethoden wie schmerzhafte Elektroschocks.

Traumabekämpfung durch Konfrontationstherapie

Das Verständnis für die Ursachen und den Umgang mit psychischen Verletzungen hat sich nur langsam entwickelt. Reporter Frank Seibert erlebt, wie die Bundeswehr heute mit traumatisierten Soldat:innen umgeht. Im Bundeswehrkrankenhaus Berlin begleitet er Daniel bei einer MRT-Untersuchung seines Gehirns auf Traumafolgen und zur Konfrontationstherapie. Doch der Besuch am belebten Berliner Hauptbahnhof nimmt eine dramatische Wendung. Denn plötzlich klirrt Glas und es fliegen Fäuste…

Dunkles Kapitel der Wissenschaftsgeschichte

Im Militärarchiv Freiburg entdeckt das ARD Wissen-Team einen der ersten dort dokumentierten Fälle von Kriegstraumatisierung: Der junge Soldat Albert Gläser litt an Symptomen, die Militärärzte damals als „hysterische Störung“ bezeichneten. Was geschah mit Albert während des Krieges in Flandern? Und wie ging das Militär mit seiner psychischen Erkrankung um? Detailreiche Animationen erwecken Alberts Geschichte zum Leben und lassen die Zuschauenden tief in die damalige Zeit eintauchen – von den Schützengräben in Flandern bis zu den umstrittenen Therapien. Eine packende Doku über ein dunkles Kapitel der Wissenschaftsgeschichte.

ARD Wissen: „Krieg im Kopf – das Trauma der Soldaten“

„Krieg im Kopf – Das Trauma der Soldaten“ vom Autor Björn Platz ist eine Produktion des SWR für ARD Wissen und steht ab jetzt in der ARD Mediathek zum Abruf bereit.

