per Mail teilen

Die Reihe "Kids + Trouble" ist die dritte Staffel gesellschaftspolitischer Dokus, die der SWR exklusiv für die ARD Mediathek und den SWR Doku-Channel produziert.

Menschen in der Phase der Familiengründung stehen im Mittelpunkt. Die vierteilige Reihe über die Lust und Last des Lebens mit Kindern ist eine Produktion der Hauptabteilung Doku in Zusammenarbeit mit der Multimedialen Chefredaktion des SWR.

Kinderwunsch nur mit ärztlicher Hilfe

Es sind große Belastungen für junge Paare, wenn der Wunsch nach einem Kind nur mit ärztlicher Hilfe verwirklicht werden kann. Der Film zeigt, welch ein riesiger Markt sich hier entwickelt hat, zum Teil auch mit unseriösen Versprechen.

Was kostet ein Kind?

Kinderkriegen scheint in Deutschland vor allem mit einem Verlust an finanzieller Sicherheit einherzugehen. Ein Kind – okay, aber schon ein zweites Kind zu bekommen, ist – finanziell gesehen – geradezu mutig. Meistens sind es die Frauen, die die größten finanziellen Risiken tragen.

Chefin und Mutter?

Kinder oder Karriere – diese Frage sollte sich für Mütter heute eigentlich nicht mehr stellen. Viele sind gut ausgebildet und finden es selbstverständlich, beides zu verbinden. Doch immer wieder stoßen sie auf Hürden. Zehn Frauen geben in diesem Film Einblicke in ihr Leben als Chefin und Mutter. Die Doku zeigt, wo bis heute die Schwierigkeiten liegen. Aber auch: welche Chancen es gibt, sie zu überwinden.

Das Geschäft mit der Babymilch

Sechs Monate Stillen sei das Beste, empfiehlt die Weltgesundheitsorganisation. Woran liegt es, dass in Deutschland viele Frauen kürzer stillen und zu Milchersatzprodukten greifen? Was hält Mütter vom Stillen ab? Die Dokumentation geht auf eine Spurensuche, die im Kreißsaal beginnt. Es geht um ein hochsensibles Thema: die Ernährung der ganz Kleinen.



Kids + Trouble

ab März 2022 in der ARD Mediathek , im SWR Doku-Youtube-Kanal , bei Facebook und auf Instagram

Download (Verwendung für redaktionelle Zwecke) Bilder (ZIP)

Pressekontakt Sibylle Schreckenberger E-Mail: sibylle.schreckenberger@SWR.de

Bildkommunikation Telefon 07221 929 26868 E-Mail: foto@SWR.de URL: ARD-foto.de

Wir danken für Ihr Verständnis, dass SWR Presse und Public Affairs ausschließlich Anfragen von Journalist:innen beantwortet. Zuschauer:innen finden hier Kontakte für ihre Fragen.