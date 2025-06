Unser Programm kann im Kabelnetz im Südwesten digital empfangen werden.

Einspeisung in die Kabelnetze

In unserem Sendegebiet werden unsere regionalen Fernseh- und Radioprogramme in die Kabelnetze eingespeist. Außerhalb des Sendegebiets ist die Einspeisung und damit der Empfang nicht gewährleistet. Laut Medienstaatsvertrag müssen nur die für das jeweilige Verbreitungsgebiet vorgesehenen digitalen Fernseh- und Radioprogramme von ARD und ZDF eingespeist werden.

Eine Verpflichtung, die Fernsehprogramme sowohl in Standardqualität (SDTV) als auch in hochaufgelöster Qualität (HDTV) einspeisen zu müssen, gibt es nicht.

Bitte beachten Sie:

Vodafone schaltet zum 11. Januar 2024 in Baden-Württemberg die analogen Radioprogramme in ihren Kabelnetzen ab.



Wenn Ihr Radio nicht mit dem Kabelnetz der Vodafone verbunden ist, ändert sich für Sie nichts (z. B. Küchenradio mit Wurfantenne).



Sofern Sie Ihr Radio direkt mit dem Kabelnetz verbunden haben, können Sie uns ab dem 11.1.2024 z. B. über die vorhandenen UKW-Frequenzen terrestrisch empfangen.

Es besteht die Möglichkeit, das Antennenkabel am Empfangsgerät abzuziehen und stattdessen eine Wurf- oder Zimmerantenne anzuschließen. Durch diese Maßnahme kann das Radioprogramm dann über die herkömmlichen terrestrischen UKW-Frequenzen empfangen werden.

Mehr zu den SWR Radioprogrammen und die für Ihren Bereich besten UKW-Frequenzen finden Sie in unserem Empfangscheck: SWR Empfangscheck

Kontakt zu den Kabelnetzbetreibern

Informationen zum Empfang und Hilfe bei Problemen gibt es direkt bei den Kabelnetzbetreibern.

Kabelnetzbetreiber Kontakt Vodafone



www.vodafone.de Kundenservice Hotline

0800 50 52 202

0800 172 12 12

se.kundenmanagement@vodafone.com

kabel@vodafone.com

Besteht weder analog noch digital eine Verfügbarkeit des gewünschten Programms, bietet sich alternativ der Empfang via DVB-T2, Satellit oder Internet (z. B. Mediathek) an.