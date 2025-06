Nyke – Eine junge Frau zieht in den Bundestag

Ein Film von Jannika Quaas

Nyke Slawik zieht im September 2021 motiviert und voller Tatendrang in den Bundestag ein. Die 29-Jährige ist mit Tessa Ganserer eine der ersten trans* Personen im Parlament. Mit ihrer Wahl ist Nyke für viele, besonders für junge und queere Menschen, zu einem Symbol der Hoffnung auf politische Veränderung und Repräsentation im Parlament geworden. Sie möchte das System verändern, das Selbstbestimmungsgesetz durchsetzen, den Klimaschutz entscheidend voranbringen und den ÖPNV reformieren.

Visionen versus Realität

Doch der russische Angriffskrieg auf die Ukraine und die Auswirkungen auf Deutschland stellen sich Nykes großen Zielen schnell in den Weg: Energiekrise, Inflation, Corona-Nachwirkungen und Lützerath tun ihr Übriges – die Zustimmung zur Ampelkoalition fällt auf einen Tiefpunkt. Was passiert mit der Hoffnung einer Repräsentantin der jungen Generation in einer Zeit voller multipler Krisen, wie sie noch keine Legislaturperiode erlebt hat? Wie kann der eigene Mut und Veränderungswille bewahrt werden, wenn der Ukrainekrieg Verzweiflung sät, die Folgen des Klimawandels immer drastischer werden und man selbst das Gefühl hat, sich immer wieder beweisen und gegen Anfeindungen wehren zu müssen? Ein Film über Menschlichkeit in der Politik und den Mut, trotz aller Krisen und Momenten des Scheiterns die Hoffnung auf Veränderung nicht aufzugeben.

