„Mein Vietnam“

Ein Film von Hien Mai und Tim Ellrich

Bay und Tam sind schon ein Paar, seitdem sie 20 sind, doch Bay war in dem Haus ihrer Schwiegereltern nie willkommen. Bay war als Bäuerin für die Fischerfamilie von Tam zu arm. In Vietnam bleiben Söhne oft in der Nähe des Elternhauses. Töchter dagegen ziehen zu den Familien ihrer Männer. Man möchte daher lieber Söhne haben, da sie die Familie weiterhin unterstützen können. Bay wurde nie akzeptiert, auch ihre ersten Kinder wollten die Schwiegereltern nicht sehen. Beide starben noch in Vietnam an Grippe, da Bay und Tam sich die medizinische Versorgung ohne Unterstützung der Familie nicht leisten konnten. Für das Paar hatte das Leben in Vietnam keine Zukunft mehr. Sie konnten sich nicht vorstellen, weiterhin unter den Umständen von Armut und familiärer Inakzeptanz zu leben und mögliche weitere Kinder großzuziehen. Bay war mit einem weiterem Kind schwanger – Hien war während der Flucht schon im Mutterbauch. Die Sehnsucht nach einem besseren Leben war groß und so entschieden sie sich, alles zurückzulassen, um zusammen bleiben zu können.

Die Autor:innen Tim Ellrich und Hien Mai zum Film

Flucht ins Ungewisse

Tam musste in Vietnam seine Wehrpflicht bei der Küstenwache ableisten, obwohl er die Idee des Einparteienstaats ablehnte. 1982 versuchte er, alleine zu flüchten, wurde aber festgenommen und musste in Haft. Sieben Jahre später nahmen Bay und Tam ihren ganzen Mut zusammen, um noch einen letzten Fluchtversuch zu starten. Tam versteckte Benzin an verschiedenen Stellen an der Küste von Vung Ro, bevor sie mitten in der Nacht aufbrachen. Insgesamt waren es 26 Erwachsene, 4 Kinder und 2 noch Ungeborene (darunter Hien) auf dem Fischerboot, das Tam auf das offene Meer lenkte. Sie wussten nicht genau, wohin – Hauptsache weg und sie hatten gehört, dass es immer wieder ausländische Boote gab, die Flüchtlingsschiffe entdecken und die Insassen retten.

Nach vier Tagen auf offener See entdeckten sie endlich Licht. Es war ein Handelsschiff mit deutschem Kapitän. Seinen Namen wissen sie nicht, bedauern es aber sehr, da sie sich im Nachhinein nicht mehr richtig bei ihm bedanken konnten. Nach mehr als zwei Monaten Aufenthalt in einem Flüchtlingslager bei Kuala Lumpur kamen sie mithilfe der Caritas mit dem Flugzeug nach München.

Heute: Leben zwischen den Welten

Inzwischen leben sie seit 30 Jahren in Deutschland. Abseits der deutschen Gesellschaft arbeiten sie in leeren Büroräumen als Putzkräfte. Die Sehnsucht nach der alten Heimat ist groß – durch Skype und Online Chatrooms haben sie ihre eigene virtuelle Version von Vietnam in ihrer Münchner Wohnung erschaffen. Doch die Einschränkungen dieser Online-Blase zeigen sich, als ihr Haus in Vietnam durch einen Sturm zerstört wird und ein Familienmitglied in der ehemaligen Heimat auf dem Sterbebett liegt. Mehr und mehr müssen sich die beide mit der Frage konfrontieren, ob sie in Deutschland jemals wirklich angekommen sind. Während Bays Zukunft klar in Deutschland liegt, wird es für Tam immer wichtiger, nach Vietnam zurückzukehren. Ist Heimat ein Ort oder vielmehr ein Gemütszustand? "Mein Vietnam" erzählt von der Schwierigkeit an zwei Orten gleichzeitig zu leben und welche Auswirkungen diese Dualität auf eine Ehe, Familie und das Gefühl von Zugehörigkeit hat.

Bio-/Filmografien Hien Mai wurde 1989 in München geboren. Sie arbeitet interdisziplinär in den Bereichen Film und Kunst. Nach dem Studium der Kunstgeschichte und der Kunstpädagogik in Frankfurt am Main und Madrid war sie als Künstlerbetreuerin für den chinesischen Künstler Ai Weiwei tätig. Darüber hinaus beteiligte sie sich als Volontärin und künstlerische Projektmitarbeiterin an diversen interkulturellen Formaten in Berlin, München und Stuttgart. Derzeit arbeitet sie am „Deutschen Filminstitut und Filmmuseum“ in Frankfurt und beschäftigt sich mit der Frage, wie kulturelle Teilhabe für alle Menschen zugänglicher gemacht werden kann. Außerdem erkundet sie durch ihre Arbeit als Flugbegleiterin gerne Museen in aller Welt. „Mein Vietnam“ ist ein Film über ihre Eltern. Tim Ellrich, geboren 1989 in Osnabrück, studiert szenische Regie an der Filmakademie Baden-Württemberg. Nach einigen Praktika bei professionellen Filmproduktionen studierte er zunächst Philosophie und Theater-, Film- und Medienwissenschaft an der Universität Wien. Während seines Studiums gründete er zusammen mit Leopold Pape seine Produktionsfirma „Coronado Film“. In seinen Filmen versucht Ellrich, sich mit den Absurditäten und Tragödien unseres modernen Lebens auseinanderzusetzen. Seine Filme liefen auf mehr als 400 Filmfestivals in der ganzen Welt und gewannen zahlreiche Preise, darunter 2016 den „Spezialpreis der Jury“ beim Kurzfilmfestival Clermont-Ferrand. Derzeit entwickelt er zusammen mit dem „ZDF Das kleine Fernsehspiel“ seinen ersten szenischen Langfilm. Autor:innenstatement Autorin Hien Mai: Diese Doku mit meinen Eltern zu machen, war eine sehr intensive und emotionale Erfahrung, sowohl für mich als auch für sie. Beide brauchen mich oft in ihrer Nähe, weil ich sie viel in ihrem alltäglichen Leben unterstütze. Das beeinflusst auch heute noch mein eigenes Privatleben. Kinder, die bi-kulturell aufgewachsen sind, machen diese Erfahrung häufig. Ich dachte lange, dass ich meine Eltern gut kenne, da ich durch die gemeinsamen Arztbesuche, Behördengänge etc. viel Zeit mit ihnen verbringe. Aber durch dieses Projekt habe ich noch ganz andere Seiten meiner Eltern kennengelernt. Mit meinem Vater hatte ich – seit ich mich erinnern kann – zum ersten Mal ein persönliches Gespräch. Denn sonst habe ich bisher über meine Mutter quasi mit meinem Vater gesprochen. Andersherum war das genauso. Unsere Vater-Tochter-Beziehung lief eigentlich über meine Mutter. Es gibt Menschen auf dieser Welt, die existieren, ohne von der Gesellschaft wirklich wahrgenommen zu werden. Ich glaube, meine Eltern leben in einer solchen Realität. Sie kamen nach Deutschland auf der Suche nach einem besseren Leben. Das klingt vielleicht nicht neu, aber das ist ein ganz einfacher Grund sein Heimatland und alles, was damit zusammenhängt zu verlassen. Aber es ist komplizierter als es klingt: Sie wurden von ihrer eigenen Familie verbannt und waren so arm, dass sie sich nicht einmal medizinische Versorgung leisten konnten. Sie mussten mit ansehen, wie zwei ihrer Kinder an der Grippe starben. Es gibt so viele Gründe, warum Menschen alles zurücklassen. Dieser Film soll zwei wunderbare Menschen und deren Geschichte wieder sichtbar machen. Obwohl ich mich oft über die schlechten Deutschkenntnisse meiner Eltern ärgere, bin ich dennoch sehr stolz auf ihren Mut, sich auf diese lange Reise begeben zu haben. Sie haben das Meer überlebt und schaffen es auch im täglichen Spagat zwischen ihren zwei Heimatorten zu leben. Dafür braucht man wirklich Mumm und dafür bin ich eine bewundernde Tochter. Autor Tim Ellrich: Es war eine sehr große Herausforderung, einen Film in einer Sprache zu drehen und zu schneiden, die man nicht versteht. Vor allem, weil ich bei diesem Projekt auch der Kameramann war, musste ich mich immer auf meine Intuition verlassen und mit Hien sprechen, um mich auf die Situation einzustellen. Aber auch ohne die Sprache zu kennen, konnte ich die Intensität und Atmosphäre eines Augenblicks oft spüren und dann entsprechend handeln. Das hat überraschend gut funktioniert, weil wir auch einen tableauartigen visuellen Ansatz gewählt haben. Diese Herangehensweise schafft eine sehr lakonische Atmosphäre und erlaubt es dem Betrachter, Dinge für sich selbst zu entdecken. Ich danke Bay und Tam dafür, dass sie sich vor der Kamera so sehr geöffnet haben und uns ganz nah an ihren Alltag heranführten. Es war mir wichtig, mit ihrem Leben respektvoll umzugehen, besonders weil wir auch in einer Zeit der Trauer gefilmt haben. Ich würde den Zuschauern gerne ein Gefühl für das Leben von Bay und Tam vermitteln. Der Film greift viele politische Themen auf, versucht sich aber auf die emotionale Auswirkung zu konzentrieren, die diese Themen im Leben der Protagonisten haben. Für mich ist es viel wichtiger, das emotionale Dilemma zu spüren, in dem sich das Paar zwischen diesen beiden Welten befindet. Eine Situation, in der viele ausländische Paare leben. Diese emotionale Konzentriertheit hilft, eine andere Art von Verständnis im Publikum zu schaffen. Auf diese Weise kann der Film Empathie beim Zuschauer erzeugen, sodass sie hinterher anders auf Migrant*innen schauen. Ein Feedback des Films ist mir zum Beispiel besonders in Erinnerung geblieben. Nachdem meine Mutter den Film gesehen hat, hat sie zu mir gesagt: „Ich konnte durch den Film zum ersten Mal nachvollziehen, wie es ist, Migrant*in in Deutschland zu sein".

Gavin Haughe Eine Produktion der Filmakademie Baden-Württemberg Premiere und Festivalteilnahme "Mein Vietnam" Weltpremiere - Hot Docs Canadian International Documentary Festival 2020 Nationale Premiere - Filmfestival Max Ophüls Preis 2021 Gewinner des FIRST STEPS AWARD „Bester Dokumentarfilm“ Teilnahme DOK.fest München Teilnahme DMZ Docs in Südkorea