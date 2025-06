Der Kampf um Demokratie in Belarus – Wer, wenn nicht wir?

per Mail teilen

Ein Film von Juliane Tutein

Drei Frauen bieten unter großem Einsatz einer Diktatur die Stirn: Auch nach den großen Protesten von 2020 streiten sie weiterhin für Demokratie und ein freies Belarus, obwohl ihnen immer mehr Möglichkeiten dazu genommen werden. Über den Verlauf eines Jahres begleitet der Film die 74-jährige Nina Baginskaya, die weiterhin unermüdlich für ein freies Belarus auf die Straße geht. Ebenfalls im Fokus steht die Gründerin des angesehenen Menschenrechts-Filmfestivals „Watch Docs Belarus" Tanya Hatsura-Yavorskaya sowie die 22-jährige Menschenrechtsaktivistin Darya Rublevskaya.

Einsatz für die Freiheit

Die Proteste im Jahr 2020 wurden vom Lukaschenko-Regime brutal niedergeschlagen und bis heute werden unzählige Menschen, die für ein freies und demokratisches Belarus auf die Straße gegangen sind, verfolgt und eingesperrt. Der Dokumentarfilm zeigt eindrucksvoll, wie die Schicksale von Belarus und der Ukraine zusammenhängen: Für die Protagonistinnen wird die Freiheit von Belarus auch in der Ukraine erkämpft.

„Kampf um Demokratie in Belarus – Wer, wenn nicht wir?“ am 16. November 2023 um 23:15 Uhr im SWR Fernsehen und in der ARD Mediathek

Regisseurin Juliane Tutein über ihren Film