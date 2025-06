Nach dem Tod von Steffi gehen der junge Witwer Max und sein Sohn Phileas mit einem Camper auf eine Reise durch Europa – und zu sich selbst.

Max und Steffi liebten es zu reisen – auch nachdem ihr Sohn Phileas auf die Welt gekommen war. Doch auf einer dieser Reisen bricht Steffi zusammen und stirbt kurz darauf. Die neue Situation als Witwer, alleinerziehender Vater und Berufschullehrer kostet Max Kraft. Er plant eine Auszeit. Zwei Jahre nach Steffis Tod starten Vater und Sohn mit ihrem Camper zu einem Roadtrip und einer Reise zu sich selbst. Wie wird die Zukunft aussehen? Soll Phileas in Deutschland aufwachsen? Was wird aus der Liebe zu Liv? Die Ungebundenheit, die Max und Phileas auf der Reise erleben, verändert die beiden. Reportage „Jung, Papa, Witwer – ein Roadtrip“ aus der Reihe „Echtes Leben “ am Mittwoch, 5. April 2023 ab 18 Uhr in der ARD Mediathek, von 23:35 bis 00:05 Uhr im Ersten.