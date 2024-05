Chatbots gibt es schon seit Jahrzehnten. Spätestens aber seit das kalifornischen KI-Forschungslabor OpenAI seinen Chatbot “Chat GPT” veröffentlicht hat, haben die Nutzung solcher Sprachmodelle und die Debatten darüber ein neues Niveau erreicht. Wie gehen wir im SWR damit um? Für Johannes Schmid-Johannsen, KI-Koordinator des SWR und Co-Founder des SWR Data Labs ist klar: „KI als Redaktionsassistent – das ist nicht Zukunftsmusik, sondern Realität!“. Mit einem Projektteam arbeitet er deshalb gerade an SWR GPT – einer Anwendung, die Redaktionen datenschutzkonform und quellensicher bei der Textgenerierung unterstützen soll. Warum der SWR dieses Projekt gestartet hat, wie SWR GPT funktioniert und ob so ein Chatbot überhaupt öffentlich-rechtlichen Qualitätsjournalismus produzieren kann, das erfahren Sie in den SWR After Work Insights.

Empfehlungen von Johannes Schmid-Johannsen:

Grundsätze zum Umgang mit Künstlicher Intelligenz (KI) in der ARD

Publizistische Richtlinien zum Umgang mit „Künstlicher Intelligenz“