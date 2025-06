2024 ist das „Jahr der Nachricht“. Der SWR will gemeinsam mit der Initiative #UseTheNews Jugendlichen zeigen, warum Nachrichten in Zeiten von Fake News für ihr Leben wichtig sind.

Studien zeigen, dass vor allem junge Menschen mit den klassischen Nachrichtenangeboten immer weniger anfangen können. Sie holen sich Informationen aus sozialen Medien, wo gerade in Krisenzeiten Fake News kursieren. Zum 75. Jahrestag des Grundgesetzes und des Artikels 5 zur Meinungs- und Pressefreiheit soll das „Jahr der Nachricht“ nicht nur im Südwesten zeigen, wie wichtig vertrauenswürdige journalistische Informationen für die Gen Z sind. Der SWR ist Partner der bundesweiten Initiative #UseTheNews.

SWR Newscamps im Südwesten

In Newscamps sollen Schülerinnen und Schüler lernen, wie sie Falschmeldungen von gesicherten Informationen unterscheiden und wie Nachrichtenredaktionen im SWR arbeiten. Außerdem sollen die Jugendlichen selbst Nachrichten schreiben und sprechen. Los geht es im März im SWR Studio in Kaiserslautern. In der Popakademie Mannheim ist gemeinsam mit der Landesanstalt für Kommunikation Baden-Württemberg (LFK) das nächste Newscamp in Planung, weitere Camps im ganzen Sendegebiet werden folgen. Auch das Kinder- und Familienprogramm des SWR plant Sendungen zum Themenschwerpunkt „Nachrichten und Fake News“ sowie ein Special im Kinderbereich der ARD Mediathek. Planet Schule stellt Lerninhalte zur Verfügung und veranstaltet Workshops.

Social News: Nachrichten für Jugendliche

Dazu gibt es Social Media-Nachrichtenangebote: Junge Journalistinnen und Journalisten produzieren Social-Nachrichten so, wie sie glauben, dass es für ihre Generation passt und relevant ist. Diese Nachrichten erarbeiten Mitarbeitende verschiedener Medienhäuser gemeinsam mit Schulklassen an einem Social-Newsdesk.

Bundesweite Initiative #UseTheNews

Der SWR und die ARD sind Medienpartner der Medienkompetenz-Initiative #UseTheNews. Das ist ein breites Bündnis privater und öffentlicher Partnerinnen und Partner. Neben der ARD, dem ZDF und RTL/ntv sind das beispielsweise Verlagshäuser wie „Der Spiegel“ oder die „Funke“-Gruppe sowie führende Verlegerverbände und die Organisation der Mediaagenturen (OMG). Auch zahlreiche Landesmedienanstalten, die Bundes- zentrale für Politische Bildung, das Leibniz-Institut für Medienforschung sowie die Madsack-Stiftung oder die „Zeit“-Stiftung sind Teil der Initiative.

