Debütfilm „Nichtsnutze“ von Sedat Aslan

Eine Kinokomödie um 48 entscheidende Stunden im Leben eines Twentysomethings / Dreh in Heidelberg und Mannheim bis zum 5. Juni 2025 / ab 2026 im Kino

Die Chance seines Lebens? Ein allzu riskanter Bruch mit dem Gewohnten? Für Emre wird ein Jobangebot zum Weckruf, endlich mal seine Lebenssituation zu überdenken. Autor und Regisseur Sedat Aslan erzählt in seinem ersten Spielfilm mit leichter Hand von existentiellen Entscheidungen. Deniz Arora, Sina Tkotsch, Benito Bause, Constantin von Jascheroff und Murat Seven spielen die Hauptrollen in dem Film, der mit Hip-Hop made in Heidelberg angetrieben wird. Produziert wird die SWR Kinokoproduktion von Domar Film.

Der Countdown läuft

Emre ist ein liebenswerter Slacker, der so langsam auf die Dreißig zugeht, ohne dass sich seine Lebensträume bisher verwirklicht hätten. Als er ein verlockendes Jobangebot in Istanbul erhält, muss er sich übers Wochenende entscheiden: Verlasse ich Familie, Freunde und die Frau meines Lebens für eine neue Perspektive in einem anderen Land? Oder bleibe ich im beschaulichen Heidelberg und arbeite ab sofort wie all die anderen „Spießer“ auf Haus, Hof und ein erfülltes Familienleben hin? Die Antwort steckt in den wildesten 48 Stunden seines Lebens, an deren Ende unausweichlich der Moment der Wahrheit steht.

Mit Thomas Loibl und Martin Brambach

„Nichtsnutze“ ist eine Produktion von Domar Film in Koproduktion mit dem SWR, gefördert von der MFG Baden-Württemberg, dem FFF Bayern und dem DFFF. Produzenten sind Martin Schwimmer und Dominik Utz, die Redaktion liegt bei Stefanie Groß. Gedreht wird bis 5. Juni in Heidelberg und Mannheim. Camino Filmverleih bringt den Film 2026 in die deutschen Kinos.

